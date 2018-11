Comment les oiseaux synchronisent-ils leur vol?

Cette chorégraphie aérienne est observable dans toute l’Europe.

C’est un spectacle époustouflant. Les ballets aériens d’étourneaux ou "murmurations", observables du mois de novembre à février. La raison à cette impressionnante chorégraphie est simple: se protéger des autres oiseaux prédateurs. Lorsqu’un danger menace, les étourneaux d’une même zone s’élèvent ensemble des arbres pour former une masse compacte et difficile à attaquer. Les retardataires seront les proies du rapace. Dans ce nuage noir, tous les oiseaux fonctionnent comme un seul organisme, changeant brusquement de direction, ondulant, se repliant… Pour comprendre le fonctionnement de ce phénomène, les scientifiques ont dû effectuer des simulations informatiques.

Un groupe sans leader

La notion fondamentale: aucun leader ne dirige ces mouvements aléatoires. N’importe quel étourneau peut enclencher un changement de direction et les mouvements se propagent ensuite par onde à travers la masse. Chaque oiseau ne réagit qu’aux mouvements de ses sept voisins les plus proches. Autrement dit, un individu changeant de direction ne va influencer que ses voisins les plus proches, qui influenceront les leurs, etc. Le mouvement quasi-immédiat à l’échelle de l’individu devient progressif à l’échelle du groupe. Cela permet la formation de ces nuées constamment en mouvement, que les Danois appellent aussi "soleil noir".