Comment l'humour et les mèmes nous ont aidés à tenir pendant la pandémie.

Dans une période anxiogène comme celle que nous connaissons, le rire sert de distraction car il possède des bienfaits contre le stress . D'après une étude de la Fondation Mayo datant d'avril 2019, "le rire augmente [la] consommation d'air riche en oxygène, stimule [le] cœur, [les] poumons et [les] muscles, et augmente les endorphines qui sont libérées par [le] cerveau". Il procure in fine "un sentiment de détente".

L'art revu et corrigé par les mèmes

Avec la culture des réseaux, les mèmes se répandent aussi vite que le virus du Covid-19 comme le compare Christine Nicholls dans son étude "Online Humour, Cartoons, Videos, Memes, Jokes and Laughter in the Epoch of the Coronavirus".

Elle tente d'apporter une analyse sur la publication massive de mèmes faisant référence à des textes, des visuels, des écrits ou des paroles. Une analyse que Christine Nicholls qualifie d'intertextuelle puisque les mèmes "reconfigurent des œuvres d'arts visuels renommées".

L'un des exemples que la chercheuse utilise dans son étude pour appuyer son propos est le détournement du tableau "Le Cri" de l'artiste norvégien Edvard Munch. Œuvre célèbre, elle a notamment servi à se moquer des foules qui se ruaient dans les supermarchés pour faire des réserves, ce qui a provoqué des pénuries de papiers toilettes.