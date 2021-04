Comment Internet attire les citadins dans les grandes villes.

Boudées par certains citadins en mal de nature, les grandes villes peuvent toutefois compter sur un atout de taille pour attirer les populations : l'attrait, toujours plus fort, pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Depuis l'arrivée de la pandémie, la question de l'exode rural s'immisce fréquemment dans les conversations. Et si on larguait la cité pour des contrées plus vertes ?

Dire adieu au bitume pour respirer l'air pur de la montagne : si le tableau a de quoi séduire, les grandes villes n'ont pas dit leur dernier mot. Et Internet pourrait bien y contribuer, suggère une nouvelle étude publiée dans la revue Plos One.