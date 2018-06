Comment cuisiner le renne ? Un livre de recettes traditionnelles venant du Nord

Une cinquantaine de jeunes Samis (Lapons) ont travaillé conjointement sur un ouvrage de gastronomie nordique dans lequel on apprend les techniques de conservation, de cuisson et de dégustation de la viande de renne.

Ce livre de cuisine insolite leur a valu le prix du meilleur livre de recettes de l'année aux prestigieux Gourmand World Cookbook Awards.

Ce livre, intitulé "Eallu: Food, Knowledge and How We Have Thrived on the Margins" s'est distingué à l'occasion de la 22ème édition de ces prix sacrant les meilleurs livres de recettes au monde.

Cet ouvrage tient autant de la tradition culinaire que de l'histoire de tout un peuple, il permet de fixer l'héritage culinaire du peuple Sami, qui remonte à plus de 10.000 ans.

Ce livre, réalisé en partenariat avec l'Association mondiale des gardiens de troupeaux de rennes et le Conseil de l'Arctique, a été choisi au détriment d'ouvrages de grands chefs étoilés, à une période où le réchauffement climatique fait rapidement évoluer le paysage arctique, où la chasse et les traditions culinaires de cette région sont menacées d'extinction et où les changements alimentaires des peuples du grand nord entraînent une crise sanitaire sans précédent dans certaines communautés.

"Nombreuses sont les personnes qui pensent que l'Arctique est un lieu où règne un climat rigoureux et la rareté alors qu'il abrite une culture culinaire extraordinaire, fondé sur 10.000 ans de connaissances et de transfert de savoir intergénérationnel", peut-ont lire en introduction du livre.

Cet ouvrage se présente comme une œuvre unique, fruit d'un travail participatif visant à présenter les cultures culinaires de 14 communautés autochtones de l'Arctique dans un seul volume.

Le terme "Eallu" signifie "un troupeau de rennes" en langue sami.

Le livre se concentre principalement sur la préparation de la viande de renne, avec des chapitres étonnants comme par exemple un dédié aux choix du bon renne pour une dégustation crue, un autre sur les techniques traditionnelles de conservation de cette viande ou un enseignant comment tuer l'animal selon les croyances Sami.

"Recevoir un prix émanant de l'industrie culinaire grand public est une grande reconnaissance de la richesse et de la profondeur du centre d'attention de nos cultures, et notre relation à la nourriture. C'est bien plus qu'un livre de recettes", a commenté Chair Mikhail Pogodaev de l'Association mondiale des gardiens de troupeaux de rennes dans un communiqué.

Les Gourmand World Cookbook Awards se présentent comme les "Oscars" des livres de recettes; ils se tenaient cette année à Yantai en Chine.