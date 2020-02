Combien de jours de congé le Belge prend-il par an?

Les travailleurs ont droit à 20 jours de congé légaux par an, en moyenne. Il s’agit du nombre de jours minimum accordé, quelle que soit la convention collective de travail à laquelle ils appartiennent. À ces jours de congé légaux s’ajoutent, en moyenne, 6 jours de congé extralégaux et 8 jours de récupération du temps de travail.

Contrairement au sexe, l’âge a un impact sur le nombre de congé

Partena Professional a également observé que plus le travailleur est âgé, plus il prend des congés extra-légaux. Cela dépend notamment de l’ancienneté ou de la nature de la fonction (par exemple, cadres et non-cadres). En effet, les travailleurs de moins de 25 ans disposent en moyenne de 3 jours de congé extra-légaux contre 8 pour les 55-64 ans. En ce qui concerne les récupérations de temps de travail, les moins de 25 ans ont en moyenne 7 jours de récupération par an contre 9 jours pour les 45 ans et plus.

Du point de vue du sexe, il n’existe quasi aucune différence (pour une fois !) : 39% des femmes prennent congé en dehors des vacances scolaires, contre 38% chez les hommes. Néanmoins, cette différence s’accentue chez les jeunes femmes. En effet, 50% des femmes de moins de 29 ans prennent leurs congés en dehors des vacances scolaires contre 44% des hommes de la même tranche d’âge.