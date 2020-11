Cinq choses à savoir sur les colis.

Le colis était déjà en plein essor avant la crise sanitaire mais le confinement, en accélérant le commerce en ligne, lui fait prendre une place de plus en plus importante.

Pleins de vide ?

DS Smith, entreprise concurrente de Smurfit Kappa, estimait en juin que 4,5 milliards de colis circulent à l'année en Europe. Toutefois ils emballent "en moyenne entre 45% et 50%"... de vide. "Les emballages choisis pour transporter des produits sont généralement standardisés et donc disproportionnés."

"C'est un des éléments sur lesquels on travaille beaucoup avec nos clients car cela donne une image pas forcément très bonne aux yeux des consommateurs, et puis cela coûte cher", abonde Jean-Christophe Bugeon. Il note toutefois que "les consommateurs sont prêts à payer davantage pour des emballages recyclables et respectueux de l'environnement".