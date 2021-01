Chuck Norris a souhaité une bonne année 2021 aux Corses

Quand les stars proposent leurs services (tarifés !)

Une vidéo amusante mais qui n'était certainement pas gratuite. L'acteur américain vend ses services sur le site Cameo, qui propose des interventions de célébrités moyennant finances. Pour Chuck Norris, l'association a donc dû débourser 328 euros selon le montant indiqué sur sa page.

Une somme qui s'est avérée être un bon investissement étant donné les retombées médiatiques dans un contexte de crise qui n'en finit pas.

"On voulait montrer qu'on est plus que jamais actifs et en cette période de vœux, cela nous semblait une manière amusante de le faire. Et je pense que ces 328 euros ont été un bon investissement, vu le buzz que ça a créé", a déclaré Daniel Benedittini, le président de l'association des commerçants bastiais. "On a passé en revue la liste des personnalités, en cherchant celle qui pouvait bien plaire à Bastia. Et Chuck Norris s'est imposé. C'était le choix le plus rigolo, tout le monde le connaît... Et puis ce n'était pas le plus cher !", a-t-il poursuivi.

Sur le site Cameo, d'autres stars se mettent à votre disposition. Il faut compter 491,18 euros pour Tom Felton, l'acteur derrière Drago Malfoy dans la saga "Harry Potter", ou encore 246 euros pour Kat Graham de la série "The Vampire Diaries" tandis que Caitlyn Jenner, la mère de Kylie et Kendall Jenner, explose les compteurs avec 2.050 euros.