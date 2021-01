Chef Blast : Gordon Ramsay lance son propre jeu Candy Crush

Là où Chef Blast se distingue, c’est qu’en plus de faire preuve de logique, les joueurs vont devoir également "préparer une cuisine d’enfer" en réunissant les cubes-ingrédients nécessaires à la préparation d’un plat imposé avant de les exploser. Des étoiles seront ensuite attribuées pour évaluer la dextérité des commis de cuisine, et celui ou celle qui parviendra à grimper en tête du classement sera ensuite auréolé du titre de "Génie culinaire". Mais attention, gare aux engueulades en cas d’échec ! Comme à son habitude, Gordon Ramsay n’est pas si facile à impressionner…

Cerise sur le gâteau, qui achèvera de convaincre les plus gourmands : le jeu propose, en bonus, des nouvelles recettes exclusives signées Gordon Ramsay.

Chef Blast, qui s’inscrit dans la lignée des jeux de puzzle tels que Candy Crush, Farm Heroes et bien d’autres, est disponible gratuitement sur Apple Store et sur Google Play. Quant à savoir si la sauce prendra et si le jeu lancé par le chef cuisinier parviendra à concurrencer les plus de 250 millions de téléchargements de Candy Crush, seul l’avenir nous le dira.