Charli D'Amelio : première influenceuse à dépasser les 100 millions d'abonnés sur TikTok

Charli D'Amelio a dépassé les 100 millions d'abonnés sur TikTok ce dimanche 22 novembre. La jeune Américaine, âgée de seulement 16 ans, est la première personnalité à réaliser cet exploit. Elle dépasse largement des célébrités telles que Will Smith, Selena Gomez et même Kylie Jenner.

En plus de cumuler des millions d'abonnés, Charlie D'Amelio a quasiment atteint les 8 milliards de "J'aime" grâce à ces vidéos sur TikTok. La jeune fille avait ouvert son compte TikTok en mars 2019.

Un succès qui s'est accéléré grâce aux mesures de confinement en réponse à la pandémie de Covid-19, qui a largement poussé les internautes à passer plus de temps sur les applications.

Très loin devant les autres

La jeune Américaine s'offre même le luxe de creuser l'écart avec les autres influenceurs de la plateforme et mène la course largement en tête. D'après les chiffres récoltés par le site SocialTracker, Addison Rae est la deuxième influence la plus populaire sur TikTok avec 69,7 millions d'abonnés. Elle est suivie par Zack King, qui compte 52,8 millions d'abonnés.

En atteignant les 100 millions d'abonnés en 18 mois, Charli D'Amelio a également battu l'exploit de la chaîne T-Series, qui a mis 14 ans pour devenir la première chaîne sur YouTube à atteindre les 100 millions d'abonnés.

La jeune influenceuse dépasse également de grandes stars sur TikTok comme Will Smith, Selena Gomez ou encore Kylie Jenner, qui affichent respectivement 43,2 millions, 25,7 millions et 20,5 millions d'abonnés.

Le succès de Charli a profité à l'ensemble de la famille D'Amelio et a largement contribué au lancement de la carrière de sa grande soeur Dixie, qui a sorti son premier single "Be Happy", largement repris sur TikTok. La boucle est bouclée...