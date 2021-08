Ces sports que l'on aimerait voir aux JO !

Non moins cardio, et tout aussi impressionnant, on image volontiers le roller dance aux futurs J.O. La maîtrise des figures de style comme le redoutable crazy legs, crab shuffle ou downtown n'ont rien à envier aux figures les plus techniques à l'escrime, le rugby ou la natation.

La tendance fait d'ailleurs fureur depuis les confinements successifs. Face au besoin de liberté et à la recherche d'une expression artistique accessible mais néanmoins fun, les ventes de roller quad ont explosé.