Ces métiers écolos du futur : maître composteur, chef de projet climat...

Dans son dernier rapport "Post-Covid : un plan pour la résilience, le développement et l'égalité", l'IRENA (Agence internationale pour les énergies vertes) propose des investissements à faire dans le secteur professionnel pour les dix prochaines années. Elle estime que l'énergie verte pourrait créer 19 millions d'emplois d'ici à 2030 et pourrait relancer l'économie mondiale.

BIM Manager

Bien que peu connu dans l'imaginaire collectif, le nombre d'offres dans le métier a bondi entre 2016 et 2018, selon une étude de l'APEC et du CESI publiée en 2019. L'acronyme BIM signifie "Building Information Modeling" : il est chargé de créer des maquettes en 3D prenant en compte toutes les contraintes techniques et environnementales du projet sur lequel il travaille.