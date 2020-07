Ces lieux classés à l’Unesco qui sont liés à des théories aliens

Face aux mystères que représentent quelques sites très célèbres classés à l’Unesco, certains s’empressent d’inventer des théories mettant régulièrement en scène l’aide des aliens pour tenter d’expliquer les performances de nos ancêtres.

Un des théoriciens les plus célèbres est Erich von Däniken qui a visité les pyramides de Gizeh en 1954, à une époque où l’on pouvait encore marcher sur les pierres des monuments et (tenter de) les escalader. Adolescent à l’époque, il rédigera un ouvrage 14 ans plus tard intitulé "Les chars des dieux", affirmant que les extraterrestres avaient rendu visite aux humains de l’Antiquité pour leur permettre de construire des monuments aussi imposants.

Considéré par sa maison d’édition comme "sans doute l’auteur de non-fiction le plus lu et le plus copié au monde", Von Däniken a écrit 33 volumes, vendus à plus de 63 millions d’exemplaires sur toutes les théories farfelues que l’on entend partout et qui sont reprises par d’autres auteurs avec des variantes plus ou moins exotiques.