Nous vivons une ère de méga blockbuster grâce (ou à cause ?) de Hollywood. Dans ce monde, il y a les franchises qui marchent du tonnerre (Harry Potter, Marvel, etc.) et puis il y a celles qui ne décollent pas ou celles qui piquent du nez après un décollage plus ou moins réussi. Ces franchises qui ne marchent pas font perdre de l’argent aux entreprises cinématographiques (les pauvres, elles sont déjà tellement sur la corde raide) et sont annulées au plus vite. Deux raisons principales à l'arrêt d’une franchise : le public n’adhère pas (donc ne va pas voir le film, donc il n’y a pas assez d’argent qui rentre) ou la critique n’adhère pas (ce qui revient au même résultat). Voici quelques-unes des franchises qui n’ont pas marché et dont on n’a plus jamais entendu parler après un premier film souvent moyen (voir carrément mauvais).

28 jours plus tard Un film d'horreur (et de zombie) qui a eu un très beau succès tant pour le premier que pour le second numéro mais qui est en pause (depuis 2007) car les différentes parties prenantes ne se parlent plus et qu'il y aurait des problèmes de copyright. Il n'est cependant pas totalement exclu de voir (un jour) un troisième film sur l'évolution de cette maladie qui dévaste l'Angleterre.

Divergent Ces franchises de films qui n'ont jamais eu de suite - © Nicholas Hunt - AFP Une franchise qui a quand même fait un vol court mais n’est pas allé jusqu’à sa destination finale. Après 3 films, la saga est abandonnée par manque d’intérêt du public. Un scénario qui fait écho à celle de Hunger Games qui elle, n’a pas souffert d’un déficit d’argent ou d’intérêt. On en pense ce qu’on veut, le public n’était pas au rendez-vous au 3e épisode et laisse donc la franchise inachevée, à un épisode de la fin (frustrant pour les fans).

Les 4 fantastiques Ces franchises de films qui n'ont jamais eu de suite - © Michael Buckner - AFP Si vous êtes né avant 2000, vous devez vous souvenir du film des 4 Fantastiques avec Jessica Alba. Les studios ont tenté de relancer l’aventure avec des acteurs plus jeunes pour surfer sur la vague de tous ces films dont les héros ont 15 ans (ce qui est hyper réaliste puisque tous les ados de 15 ans ont très envie de se lever à 5h du matin pour sauver le monde). Il n’y a pas que cette idée de héros-ados qui était incohérente mais le scénario lui-même était incompréhensible, sans parler des personnages dont on ne comprend pas les motivations.

Benjamin Gates Les deux premiers films ont très bien marché et ont rencontré un public friand des aventures liées à l'histoire et à la mythologie. Le deuxième film se fini sur un cliffhanger qui nous tient en haleine depuis maintenant 11 ans et ils seraient temps que les studios nous laissent reprendre notre souffle : qu'y a-t-il sur la page 47 ?! Les rumeurs d'un troisième film vont toujours bon train malgré le temps d'attente des spectateurs avant l'annonce officielle (depuis 2008). Nous ne perdrons pas espoir !

I am Number Four Ces franchises de films qui n'ont jamais eu de suite - © Alberto E. Rodriguez - AFP Film qui a été qualifié de navet par les critiques et qui est le dernier essai en date des studios pour transformer le beau gosse Alex Pettyfer en star. Après Alex Rider, qui n’a pas été un succès non plus, c’est dans cette saga sur des ados extraterrestres aux pouvoirs surpuissants que l’acteur ne réussit toujours pas à convaincre. On peut le voir aujourd’hui dans des shows télévisés de seconde zone… Une carrière en suspens, voire complètement terminée.

Justice League Ces franchises de films qui n'ont jamais eu de suite - © ROBYN BECK - AFP On ne sait même pas pourquoi DC a tenté de rentrer dans la course contre Marvel. Quelles étaient les chances qu’ils arrivent à la cheville du monstre (vert) ? Aucunes et c’est bien ce que la réalité a démontré : un échec commercial. Si les deux essais précédents (Man of Steel et Batman V Superman) avaient éveillé l’intérêt, il est retombé comme un soufflé devant Justice League.

Eragon Ces franchises de films qui n'ont jamais eu de suite - © Michael Buckner - Getty Images/AFP Un film qui suit le mouvement harrypotteresque des héros aux pouvoirs magiques qui triomphent du bien sur le mal. Malheureusement, c’est rappé pour Eragon. Le film se base sur une saga littéraire mais ne suit pas suffisamment le scénario pour satisfaire les lecteurs et n’est pas assez bien ficelé pour contenter les spectateurs. Ce premier épisode a déçu tant le public que les critiques. Au revoir Eragon !

À la croisée des mondes Ces franchises de films qui n'ont jamais eu de suite - © TORU YAMANAKA - AFP La série de livres de Philip Pulman (qui a eu son petit succès et n’a pas à en rougir) a été transposée sur le grand écran mais n’a pas eu le succès escompté. Ni le public ni la critique ne s’y sont retrouvés et la saga s’est arrêtée net après ce départ raté. Pour les fans de la saga, une série est actuellement en préparation, on a hâte de voir ça !