Remise sur le devant de la scène par Hedi Slimane pour Celine, la botte de pluie s'impose comme la pièce ultra stylée de cet hiver.

Paris Modes Insider nous dit tout sur cet incontournable du vestiaire des enfants - et des adultes - et donne les clés pour l'adopter avec style, de sa version la plus classique à sa déclinaison la plus audacieuse.