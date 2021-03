Ces 10 expressions étrangères à connaître absolument.

"Not here to fuck spiders" : "On n'est pas là pour perdre son temps", veulent dire les Anglo-Saxons avec cette expression. Utilisée en Australie, l'expression humoristique s'emploie dans un milieu d'affaires. En France, on trouve des variations linguistiques reprenant la base de cette expression : "On n'est pas là pour boire l'eau des pâtes", "On n'est pas là pour trier les lentilles" ou encore "On n'est pas là pour sucrer les fraises".