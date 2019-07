Ce sosie d'Elizabeth Hurley est en fait... son fils !

On connaît tous la britannique Elizabeth Hurley, l'actrice d'"Austin Powers" et vue plus récemment dans la série "The Royals". Dans la famille, on vous présente désormais le fils, Damian, qui s'avère être la copie conforme de sa mère.

Il participe à une campagne pour des cosmétiques, lancée cette semaine. Et la marque en question, Pat McGrath Labs, a décidé de jouer sur la ressemblance du jeune homme avec sa célèbre maman.

Regard clair et cheveux soyeux, tout est fait pour rappeler Elizabeth Hurley, dont les traits sont très présents chez son fils.

Un bel hommage à sa mère dont on le dit très proche. Il poste régulièrement des photos en sa compagnie, et a également tenu un petit rôle dans "The Royals", série sur une famille royale britannique fictive, qui a redonné un véritable coup de boost à la carrière de l'ancien mannequin.