Ce que vous ne saviez pas sur le carnaval

Cette fête que l’on adorait voir arriver quand on était enfant et étudiant et qu’on connaît finalement si peu. On se déguise et, au fond, on ne sait pas pourquoi !

Le mot ‘carnaval’ vient de l’italien et regroupe deux mots : carne (viande) et levare (enlever). Il fait référence aux énormes festins de viande qui avaient lieu au début du Carême pendant le Moyen-Age. Le Carême était une période religieuse qui imposait un régime alimentaire drastique dans lequel la viande n’avait pas sa place. Alors avant qu’on soit interdit de viande, on se faisait péter la panse !