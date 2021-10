Ce multicoptère électrique vole à plus de 100 km/h

Le Jetson One est un véhicule monoplace, un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).

L'appareil est construit essentiellement en aluminium et en fibre de carbone, pour un poids de 86 kg . Il est propulsé par huit puissants moteurs électriques reliés à autant d'hélices. Il peut atteindre la vitesse maximale de 102 km/h , limitée électriquement.

Il se veut amusant à piloter et surtout particulièrement sûr. Pour cela, ses concepteurs ont conçu une cellule de survie inspirée de celles des voitures de course. D'autre part, l'appareil peut continuer à voler normalement et en toute sécurité malgré la perte d'un moteur.

Il dispose en outre de fonctions de vol stationnaire et d'urgence mains libres. En cas de réel danger, un parachute balistique se déploie. Le Jetson One est également doté de capteurs Lidar afin d'éviter toute collision.

Après un prototype terminé en 2018, les premières commandes ont déjà été passées et les clients devraient être livrés d'ici 2023. Chaque exemplaire est vendu 92.000 dollars (soit un peu plus de 79.000 euros) et est livré sous la forme d'un kit à monter soi-même.