Ce fruit peut remplacer la viande

Présent au Brésil, en Asie du Sud-Ouest et dans des îles tropicales, le fruit du Jacquier a des caractéristiques étonnantes.

Pouvant peser jusqu'à 35 kg, le jacquier est le fruit le plus gros du monde poussant sur un arbre. Sa peau granuleuse pourrait en rebuter plus d'un et pourtant, cet aliment détient de nombreux atouts.

Un parfait substitut à la viande

De couleur jaune, son goût est proche de celui de l'ananas mais une fois cuite, sa texture fibreuse s'apparente étrangement à celle du porc ou du poulet. De composition riche en sucres lents et en protéines, il constitue un parfait substitut à la viande. Si sa chair peut remplir vos tacos et burgers, vous pourrez également goûter à ses graines, qui sont elles aussi comestibles.

On estime qu'en 2020, la vente de substituts à la viande pourrait dépasser les 5 milliards de dollars.