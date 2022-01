Ce collier connecté surveille la santé de votre chien

À l'occasion du CES 2022, Invoxia présente le tout premier collier connecté biométrique destiné à surveiller la santé des chiens. Baptisé Smart Dog Collar, il enregistre et analyse les moindres mouvements et la respiration de l'animal afin de prévenir son maître en cas d'anomalie.

Votre chien est souvent essoufflé ? Il lui arrive même de tousser ? Pas de panique ! Ce nouveau collier connecté surveille les constantes respiratoires et cardiaques de votre toutou et vous avertit en cas de comportement suspect.

Le but est de pouvoir prévenir une éventuelle maladie avant l'apparition de nouveaux symptômes.

Le Smart Dog Collar fournit aux maîtres de nombreuses informations, à commencer par les rythmes respiratoires et cardiaques de l'animal tant au repos qu'en activité, accessibles à tout moment sur l'application mobile dédiée.

Il calcule même le temps de marche et de course au quotidien de l'animal et compile d'autres statistiques comme le nombre de grattages ou d'aboiements pour juger de leur vitalité. Toutes ces données peuvent évidemment être partagées avec un vétérinaire.