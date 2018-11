Ce champignon parasite transforme les insectes en zombies

Les scientifiques étudient encore cet étrange phénomène.

Des fourmis possédées par des champignons… Le synopsis d’un mauvais film d’horreur? Non, un phénomène naturel que les scientifiques étudient encore pour tenter de le comprendre. Les Cordyceps sont des champignons parasites qui s’attaquent aux insectes pour se développer. Parmi leurs victimes: les fourmis. Concrètement, si la spore d’un champignon se dépose sur une fourmi, elle va sécréter des enzymes pour dissoudre et pénétrer son exosquelette. Une fois à l’intérieur du corps de la fourmi, le champignon va se développer jusqu’à représenter la moitié de son poids.

Surtout, il va entamer un processus grâce auquel il va prendre possession de son corps. Comment? On suppose que le champignon rompt la connexion entre le cerveau et les muscles de la fourmi et crée son propre système nerveux en émettant des phéromones, générant des impulsions nerveuses. Le champignon force alors la fourmi à quitter sa colonie, à grimper à un arbre et à s’y laisser mourir. Le champignon va ensuite éclore du corps de la fourmi, avant de relâcher des spores sur d’autres fourmis au sol.