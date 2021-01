Ce ballon de foot est increvable.

Composé de morceaux de plastique et de résine synthétique à assembler, sans chambre à air, il conserve les caractéristiques d'un ballon traditionnel sans jamais se dégonfler.

Une pièce sans chambre à air, inspirée de la tradition japonaise

Ce concept s'inspire de la traditionnelle balle japonaise en bambou tissé. Son assemblage nécessite 54 pièces souples en polypropylène recyclé et en résine synthétique élastomère.

Une fois monté, au lieu de dépendre de la pression d'air interne, ce ballon utilise la résilience de son matériau à la surface.

Au final, cela offre au ballon la même sensation de frappe et de rebond qu'un modèle traditionnel. Il s'avère de plus particulièrement résistant aux chocs sans jamais perdre en pression.

Pour gagner de la place, le ballon peut être expédié démonté et qu'il est évidemment parfaitement personnalisable dans ses assemblages de couleurs. Il peut ainsi facilement être aux couleurs d'un club ou d'un événement particulier. De plus, même si un composant vient à se détacher pendant un match, cela ne démontera pas sa structure globale. Sa durée de vie est quasiment infinie et il ne nécessite pas d'entretien.

Pour l'instant, ce ballon est encore au stade de projet mais il pourrait être prochainement commercialisé. L'idée est de pouvoir le distribuer partout dans le monde, surtout dans les zones relativement pauvres, sans que les joueurs aient besoin d'une pompe à proximité ou doivent en changer à la moindre crevaison.