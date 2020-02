Carnaval de Rio: les plus beaux looks des icônes de mode brésiliennes - © Tous droits réservés

Le Carnaval de Rio a permis au Brésil de vibrer au rythme de la samba et des costumes les plus flamboyants pendant près d'une semaine. Nombreuses sont les icônes de mode brésiliennes qui ont profité de l'événement pour exhiber leurs tenues les plus festives, entre extravagance et sexy attitude, et réaliser des looks beauté hauts en couleur. Tour d'horizon des plus belles tenues repérées sur les réseaux sociaux pendant le Carnaval de Rio.

Alessandra Ambrosio La belle Brésilienne, dont les jambes interminables ont déambulé à de nombreuses reprises sur le podium de Victoria's Secret, a multiplié les tenues sexy à l'occasion du plus célèbre des carnavals. La dernière en date? Un bikini facetté couleur argent relié à des jambières assorties par des chaînes. Le tout est simplement accessoirisé avec un foulard noué autour de son cou. De quoi ne pas passer inaperçue. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) le 26 Févr. 2020 à 3 :00 PST

Fernanda Motta La top et présentatrice TV brésilienne a elle aussi misé sur des détails brillants et scintillants pour sa tenue de carnaval, aussi chic que glamour. La trentenaire a opté pour un pantalon type sarouel agrémenté de découpes au niveau de la taille et pour une brassière ornée de perles. Une tenue accessoirisée avec des sandales à talons et d'imposantes boucles d'oreilles. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FERNANDA MOTTA (@fernandamottaoficial) le 25 Févr. 2020 à 2 :21 PST

Isabeli Fontana Décidément, il faut briller au Carnaval de Rio, comme le montre Isabeli Fontana, qui a choisi un mini-short entièrement recouvert de paillettes et une brassière fantaisiste. La top brésilienne n'a pas lésiné sur les accessoires puisqu'elle porte une large et longue ceinture qui retombe le long de sa cuisse, des collants résille et d'imposants bijoux. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Isabeli Fontana (@isabelifontana) le 25 Févr. 2020 à 6 :36 PST