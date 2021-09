Captain Tennis : le Airbnb du tennis en Belgique pour louer un terrain chez les particuliers

L’économie de partage sur le modèle d’Airbnb a de plus en plus de succès et après les piscines partagées en France (et de plus en plus en Belgique), voici venu le partage des terrains de tennis privé.

Si vous y aviez déjà pensé, un jour où aucun terrain de tennis n’était disponible pour vous mais que celui de votre voisin croupissait sous les feuilles mortes, Clémentine Claeys & Julien Decuyper l’ont fait : Captain Tennis. Il faut dire que la pandémie a été un incubateur pour beaucoup de personnes qui ont eu des idées ou ont pris le temps de mettre en œuvre des rêves de longue date.

Comme le raconte Clémentine : "Chaque matin, je voyais mes voisins jouer sur leur terrain pendant une heure. Il restait ensuite inoccupé jusqu’au lendemain. J’ai été leur demander s’il était possible de jouer chez eux contre rémunération : les propriétaires étaient ravis. J’ai proposé à Julien, mon partenaire de tennis et ami de longue date, de développer ce projet avec moi, et Captain Tennis est né."