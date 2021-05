"Capsul" : l'habitat modulable du futur pour les polyamoureux.

De quoi se rapprocher ou s'éloigner à l'envi et questionner les valeurs de fidélité et d'engagement.

La maison qui s'ajuste à la configuration de votre couple

Vivre en "trouple" ? Rien de plus facile... en 2060. Le magazine de prospective et d'innovation Usbek & Rica a demandé à de jeunes designers de l'Ecole de Condé d'imaginer l'habitat du futur. Trois étudiants du campus de Toulouse, Camille Alm, Mathilde Bizard et Cosima Parré, se sont attelés à la tâche et ont planché sur un projet surprenant.

Le projet "Capsul" imagine une maison modulaire, composée d'alvéoles empilables de forme hexagonale. Chacune de ces alvéoles définit un espace : cuisine, salon, salle de bain, bureau et chambre.

Ces espaces peuvent se plugger ou se déclipser à l'infini, laissant imaginer une vie à trois, cinq, sept ou plus.

Pour faciliter l'emménagement et le déménagement, une application Capsul permettrait "d'ouvrir et de fermer les murs joints de deux alvéoles et ainsi de créer des espaces de vie communs". Bonus : en un clic, l'appli permettrait aussi d'ajuster la température, la luminosité et l'opacité des fenêtres, pour s'aimer en toute discrétion.

Le projet ne verra probablement jamais le jour mais il interroge sur nos modes de fonctionnement.