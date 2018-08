" C'était un cri de bataille " … Quand Aretha Franklin évoque son tube " Respect "

Elle était considérée comme la reine de la soul. Aretha Franklin s’est éteinte le 16 août 2018 des suites d’un cancer. En 2008, elle revenait sur la chanson qui l’a faite connaître du grand public, " Respect ".

" L’hymne d’une femme "

Oeuvre du chanteur Otis Redding, la version de " Respect " chantée par Aretha Franklin était une façon de lutter contre les discriminations raciales subies par les Afro-Américains durant la Ségrégation. " C’était […] l’hymne d’une femme, un cri de bataille, un mantra ", expliquait alors Aretha Franklin.

Mais, pour elle, le respect était une valeur universelle, inhérente à la condition d’être humain. " Tout le monde veut le respect, tout le monde a besoin de respect. Les plus jeunes comme les plus âgés, les hommes, les femmes, nous voulons tous le respect et nous voulons tous être valorisés. "