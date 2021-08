BXL Tour : êtes-vous prêt pour les 40 km à vélo dans Bruxelles ce dimanche 29 août ?

La cinquième édition du BXL TOUR, la course de 40 km à vélo dans les rues de la capitale, aura lieu le dimanche 29 août 2021. Avec un parcours identique à celui de l’année dernière, il traversera plusieurs communes de Bruxelles et permettra aux participants de (re) découvrir notre magnifique capitale à vélo.

Avec ce rendez-vous convivial, la Ville de Bruxelles met également l’accent sur sa volonté d’encourager la mobilité active.

Deux catégories prendront le départ depuis la place des Palais : les " Masters " dès 9h et les " Cyclos " dès 9h15, repartis en divers pelotons. L’arrivée des derniers cyclistes au pied de l’Atomium est prévue aux alentours de 12h00.

On the Road to BXL TOUR

Pour la deuxième année consécutive, ce projet rassemble des jeunes bruxellois.e.s dans le but de les initier à la pratique du vélo. L’objectif est qu’ils.elles s’investissent dans la préparation du BXL TOUR, y participent et terminent la course. Attention à bien préparer son vélo, un check-up complet ne se fait pas n’importe comment. Cette année, afin de soutenir le sport féminin, les projecteurs se tournent vers une vingtaine de jeunes filles.

À partir du samedi 7 août, diverses associations bruxelloises actives dans le domaine du vélo assureront le programme de formation qui donnera aux participantes les moyens théoriques et pratiques d’atteindre ce but. Et pour vous préparer, pourquoi ne pas tenter 3 balades à faire à vélo autour de Bruxelles ce week-end (il va faire beau, il faut en profiter) ?

La Ville et les organisateurs souhaitent offrir une expérience enrichissante et ludique aux participantes pour qu’elles se familiarisent avec le vélo, un moyen de mobilité active en plein essor et découvrent d’autres sports.

Special Olympics Belgium

Afin de favoriser une intégration durable des personnes avec handicap, le BXL TOUR accueillera pour la première fois cette année une vingtaine de membres de Special Olympics Belgium. Ces athlètes ayant un handicap mental rouleront en tandem, accompagné.e.s d’un.e partenaire unifié.e (sans déficience intellectuelle), qui assurera la conduite. Elles.ils se lanceront dans l’aventure en queue de peloton à la mi-parcours (à hauteur de la RTBF-VRT) et franchiront ensemble la ligne d’arrivée 20 km plus loin.

Le BXL TOUR sera organisé dans le respect des règles sanitaires et s’il pleut, voici quelques conseils pour profiter malgré tout de la balade !

Infos et inscriptions : www.bxltour.be.