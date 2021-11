Brussels Artisanal Workshops : découvrez les métiers de l’artisanat et participez à des ateliers

La première édition des Brussels Artisanal Workshops, c’est un projet à l’initiative de Natacha Cadonici, styliste du centre-ville. Elle voudrait faire découvrir ou redécouvrir le centre-ville de la capitale sous un nouvel angle.

Comme on peut le lire sur le site de l’évènement : du 4 au 21 novembre, des artisans et commerçants du centre-ville vous ouvriront leurs portes du jeudi au dimanche pour ouvrir les coulisses de l’artisanat bruxellois à travers divers workshops créatifs. De la découverte des épices à la création de vos propres pralines ou bien encore s’initier à la sérigraphie…

"Enfin on sort du virtuel, de l’industriel, pour replonger vers la réalité. On crée ensemble, on donne du sens et on transmet de la valeur à un produit qui n’est plus simplement consommé. C’est une démarche active qui transforme le spectateur en acteur et permet de célébrer les produits que l’on aime… Et, qui sait, peut-être que cela éveillera de futures vocations " explique Natacha Cadocini au Flair.

Plus d’infos : https://www.baw.brussels/shop