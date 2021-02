Boum du puzzle : vous êtes de plus en plus à y retrouver goût

Has been, le puzzle ? Que nenni. Loin des écrans, les petites pièces à assembler ont fait une entrée remarquée dans le quotidien de notre enfermement. Comme si le confinement avait réussi à calmer le jeu de nos écrans pour des travaux plus manuels.

Voilà un retour en force auquel on ne s'attendait pas. Alors que la consommation de contenus en ligne a explosé avec les confinements successifs, les jeux réputés ennuyeux ont fait un come-back, le puzzle en tête.