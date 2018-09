Bouger plus : six astuces pour les sédentaires

Comment réintroduire des activités physiques dans nos modes de vie sédentaires ? Pour atteindre les 150 minutes hebdomadaires d'activité physique recommandées, soit 30 minutes par jour, voici quelques bonnes habitudes quotidiennes à prendre sans pour autant se rendre à la salle de sport.

On accélère le pas dans ses déplacements

En marchant 30 minutes à une allure rapide (5 à 6 km/h), bien cadencée, on dépense jusqu'à 175 calories et on fait surtout travailler son cœur. Chaque occasion est la bonne : prendre les escaliers, les transports en commun. Faire ses courses permet de bouger plus sans en avoir l'air. Midi et soir, on peut éviter de se faire livrer, même si le gain de temps est séduisant. Une heure passée à marcher ou piétiner dans une grande surface peut faire brûler 200 calories. Pour les plus sportifs, on opte pour une trottinette pour travailler son endurance et l'équilibre, muscler ses jambes et ses abdominaux.

On bouge plus au bureau

Au bureau, on se fixe de petits objectifs pour bouger plus et lâcher l'écran. Se lever toutes les heures pour aller marcher 5 minutes est la recette idéale. On peut par exemple aller voir un collègue à l'autre bout de l'entreprise en utilisant les couloirs et les escaliers, se servir un verre d'eau dans une fontaine installée la plus loin possible de son poste. Si l'entreprise dispose d'une salle de repos, quelques étirements permettent de retrouver un peu de mobilité et de chasser les tensions. En bougeant ainsi 8 fois par jour, on obtient 40 minutes en mouvement, avec 300 calories brûlées au final.

On passe au jardin

Les urbains n'ont plus d'excuses pour ne pas jardiner. Avec la mise en place de jardins potagers collaboratifs, on peut passer des moments à bêcher, piocher, planter, ranger du bois, sarcler la terre ou passer le râteau pour ramasser les feuilles. On profite de l'instant pour respirer, se détendre, se relier à la nature et pourquoi pas apprendre de nouveaux modes d'agriculture.

On se réconcilie avec le ménage

Au lieu d'envisager le ménage comme une corvée, l'idée est d'y voir une pause qui défoule. En intensifiant les mouvements au rythme de la musique, on augmente son rythme cardiaque et on bouge plus sans s'en rendre compte. En faisant les carreaux ou nettoyer les sols, il est possible de brûler 250 calories par heure.

On danse chez soi

Tout le monde n'a pas le temps ni l'envie d'aller se déhancher en boite de nuit ou dans les afterworks. L'alternative simple, facile et efficace, c'est de danser chez soi. Seule, en famille ou entre amis, on met ses morceaux préférés et on s'éclate. C'est un bon moyen de finir en sueur et avec le sourire. Là aussi, pendant une heure, 400 calories peuvent s'envoler.

On fait de plus longues balades avec son chien

En promenant son chien, on arrive à faire au moins 30 minutes d'activité physique supplémentaire et sur un plus grand nombre de jours par rapport aux autres. Les propriétaires de chiens atteignent donc facilement les 150 minutes d'activité hebdomadaire recommandées pour rester en bonne santé.

On peut retrouver sur le site français mangerbouger.fr (rubrique "bouger plus") des infos pour évaluer son niveau d'activité physique et piocher dans un catalogue des 87 activités physiques de différentes intensités.