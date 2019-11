Black Friday et Cyber Monday : quèsaco ?

Si le Black Friday commence à être connu de tous, le Cyber Monday laisse encore quelques-uns perplexes.

Nous vous expliquions les origines (avérées ou inventées) du Black Friday dans un article dédié, nous vous parlerons ici du phénomène du Cyber Monday.

Comme son nom l’indique, cet évènement à quelque chose avoir avec internet (Cyber) et un certain lundi (Monday). En effet, nous parlons ici du lundi qui suit le Black Friday (toujours le dernier vendredi du mois de novembre) donc le lundi 2 décembre 2019. Cette journée sera l’occasion de soldes monstres sur tous les sites internet marchands.

Peu de différence avec le Black Friday en Europe puisque les promotions et autres soldes se font autant en magasins que sur les sites. Ce n’est pas le cas aux Etats-Unis où le Black Friday garde encore sa tradition d’être principalement présent en magasin. L’apparition du Cyber Monday s’explique alors par la volonté des commerçants de toucher différentes générations. Si la génération X aura tendance à aller faire ses courses le vendredi entourée de ses paires, les générations Y et Z préféreront utiliser leur téléphone pour commander sur les sites internet.

On estime à 6 milliards le chiffre d’affaires en France de cette seule journée du Black Friday dont 1 milliard sur les app et sites et, aux USA, 44 milliards de dollars seront dépensés au minimum sur les sites le 29 novembre sur un total de 600 milliards.