Bientôt une peinture résistante aux fientes d'oiseaux ?

De multiples tests en laboratoire

Pour cela, Ford soumet ses panneaux d’essai à de puissants rayons ultraviolets mais aussi à de l’acide phosphorique mélangé à du savon détergent ou encore à du pollen synthétique. Le but, à chaque fois, est de simuler tous les types "d’attaques" auxquels sont confrontées les carrosseries.

Concernant les fientes d’oiseaux, Ford teste ses peintures avec des extraits artificiels, développés en laboratoire. Ces excréments synthétiques se veulent les plus réalistes possible. Ils sont même déclinés en plusieurs versions, selon différents régimes alimentaires des volatiles, avec à chaque fois une acidité et une accroche différente.

L’idée pour Ford est de pouvoir proposer un jour une peinture que rien n’altère jamais. En attendant, le meilleur moyen de se débarrasser des fientes d’oiseaux est encore de laver régulièrement son véhicule avec une éponge et de l’eau tiède.