Bientôt les poignées de porte se désinfecteront toutes seules !

Depuis le début de la crise, on a pris l'habitude d'utiliser notre clé pour appuyer sur les boutons de l'ascenseur ou notre abonnement pour ouvrir les portes d'un train afin de limiter au maximum la propagation du virus. Mais c'est plus compliqué d'ouvrir une porte lambda, à moins de prendre d'utiliser le coude ou l'avant-bras. Lors du premier confinement, des innovations toutes simples ont fleuri pour nous aider à entrer dans une pièce sans craindre pour notre santé, prenant souvent la forme d'un crochet plus ou moins pratique.

En moins de 3 minutes, 99,9% des germes sont détruits

Une équipe suisse spécialisée dans la technologie sans contact a mis au point une tout autre idée pour nous faciliter la vie : la poignée qui se désinfecte toute seule.

Concrètement, il s'agit d'une bague qui balaie toute la longueur de la poignée après avoir été saisie.

Sur son passage, cet anneau en aluminium projette du produit antibactérien, qui serait capable d'éliminer jusqu'à 99,9% des germes. Celui-ci s'active en moins de trois minutes dès que quelqu'un a touché la poignée de la porte.

La technologie s'adapte à toutes les portes, promet l'équipe de Tweaq, qui lancera l'innovation l'année prochaine. La bague peut balayer la poignée de porte jusqu'à mille fois.

Après, il faut changer la cartouche de recharge de produit antibactérien. Mais pas question de la mettre à la poubelle. Tweaq a prévu d'appliquer une économie circulaire pour faire fonctionner sa technologie : on renvoie la cartouche vide pour en recevoir une nouvelle pleine. Pratique, elle procède aux échanges de données via une appli sur smartphone et indique ainsi précisément quand c'est le moment d'effectuer le changement. On peut aussi savoir combien de fois la poignée de porte a été touchée, et même les moments de la journée où il y a eu un pic d'utilisation.