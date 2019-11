Bientôt des smartphones rechargés directement grâce aux sièges de sa voiture ?

Le constructeur américain Ford annonce que, grâce à l'impression en 3D tricotée, certains de ses sièges de voiture pourront bientôt recharger des smartphones. Explication.

L'impression en 3D tricotée offre des capacités qui peuvent s'avérer surprenantes. En dehors de son aspect esthétique, elle permet l'utilisation de textiles offrant un potentiel de connectivité intégrée, capable par exemple d'intégrer du chauffage, diverses commandes pour les portes ou les vitres, des capteurs pour surveiller la bonne santé du conducteur ou bien encore un système de recharge sans fil pour son smartphone !

Cette technologie a d'ores et déjà été mise en place dans la fabrication de housses de siège sans couture. Elle pourrait à l'avenir s'étendre à d'autres éléments (tableau de bord, intérieur des portières, etc.) pouvant être tricotés en 3D et ainsi présenter les mêmes avantages.