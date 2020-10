Bien choisir son modèle de vélo cargo en fonction des usages.

Avec des ventes qui explosent un peu partout en Europe, difficile de passer à côté du phénomène des vélos cargos, surtout dans les grandes villes.

Selon les besoins, ces véhicules peuvent servir tour à tour de transport de personnes ou de marchandises. Les vélos, grands ou petits, électriques ou non, avec cargo ou pas on tous eu un énorme succès pendant et après le confinement, tant que les marchands et fabricants de vélo se sont retrouvé débordés par la demande.