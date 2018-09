Avec le changement climatique, les insectes nuisibles vont ravager plus de cultures

Une conséquence peu étudiée du changement climatique est que la hausse des températures devrait stimuler la croissance des insectes... et donc des nuisibles qui dévorent les cultures comme le maïs, le riz et le blé.

Des chercheurs de l'Université de l'Etat de Washington en concluent, dans une étude parue jeudi dans la revue Science, que la production agricole mondiale verrait son rendement réduit car une caractéristique physiologique universelle des insectes est qu'ils mangent plus quand il fait plus chaud.

En outre, dans les régions tempérées, la hausse des températures va également faire se reproduire plus vite les insectes, les deux effets se cumulant.

"Il y aura plus d'insectes, et ils mangeront plus", dit en résumé Curtis Deutsch, l'un des auteurs de l'étude, professeur d'océanographie à l'Université de Washington.