Avec la fin du changement d'heure en Europe, quelle heure choisir?

"A priori, on est quand même fait pour vivre avec le soleil ", rappelle Joëlle Adrien, spécialiste du sommeil à l'Hôtel Dieu à Paris. En France et en Belgique, l'heure d'été correspond à deux heures d'avance sur l'heure solaire, ce qui "n'est pas une bonne idée". Des spécialistes des rythmes biologiques recommandent aussi de rester à l' heure d'hiver .

Le changement d'heure a été instauré après le choc pétrolier, dans le but de limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe - France), qui avait lancé en 2006 une étude d'évaluation des impacts énergétiques du régime d'heure d'été, actualisée en 2009, "le changement d'heure permet des économies d'énergies et de CO2 réelles mais modestes, pour un coût quasiment nul de mise en œuvre".

Agriculture

Le monde agricole penche plutôt pour l'heure d'hiver. "Durant les moissons, en plein été, on a un décalage de deux heures avec l'heure solaire. Du coup, on démarre plutôt tard et on est obligé parfois de finir de nuit", explique Luc Smessaert, membre de la commission changement climatique à la FNSEA.

Les agriculteurs, calés sur le soleil, "auraient intérêt à avoir la même heure toute l'année", souligne-t-il.

Par ailleurs, le changement d'heure "est toujours un moment de stress par rapport aux animaux". Pour les producteurs laitiers par exemple, "on a besoin d'avoir une régularité au niveau de la traite, qui est un phénomène physiologique".

"Le changement horaire est plutôt fait pour un monde urbain que pour un monde rural, qui prend en compte le cycle de la nature", selon lui.