Au Japon, une "clinique" pour réparer les peluches abîmées

La clinique propose des services variés, avec des interventions locales, comme des "opérations de l’œil" et des transplantations de pelage dans des zones clairsemées, jusqu'à une restauration de fond en comble.

Un cœur pour que la peluche conserve son "âme"

Dans le cas de Yuki-chan, Mme Hakozaki commence par lui faire prendre un bain moussant spécial, comme une séance de spa, après lui avoir ôté son vieux rembourrage.

Chaque étape des soins est prise en photo et les images sont publiées sur le site de la clinique afin que les propriétaires des peluches puissent suivre leur processus de rétablissement. Tout est fait pour traiter les peluches comme si elles étaient vivantes.

"On dirait qu'elle était très fatiguée. S'il te plaît, relaxe-toi et profite !", a commenté la clinique sous une photo de Yuki-chan, plongée dans son bain moussant.

Mme Hakozaki lui a ensuite préparé un nouveau corps fait de tissu et de papier, ainsi qu'un garnissage en coton neuf.

La touche finale est cruciale : il faut veiller à remettre le "cœur" de la peluche, composé d'une étoffe rose et d'une partie de son ancien rembourrage, pour qu'elle conserve son "âme" d'origine, explique-t-elle.

Les clients sont conquis. Depuis qu'elle a installé sa clinique à Tokyo il y a deux ans, Mme Hakozaki répare 100 peluches par mois avec cinq autres "docteurs" dans son établissement, et la liste d'attente est pleine pour un an.

Les traitements sur mesure coûtent de 10.000 à 500.000 yens (plus de 4.000 euros), selon les soins requis. Pour sauver Yuki-chan, Yui Kato a déboursé 100.000 yens, l'équivalent de plus de 800 euros. Mais l'argent ne compte pas dans ce genre de situation, justifie la jeune femme: "Mes souvenirs (avec sa peluche, NDLR) sont plus importants que l'argent"