Au Danemark, les enfants étudient en pleine nature

Des écoles maternelles danoises ont fait le choix de donner des cours en forêt. Le concept s'est exporté en Allemagne, en Australie et en Suisse.

Petite scie en main, de jeunes Danois âgés entre 4 et 6 ans s'attellent à leurs travaux manuels en pleine forêt. Vous voici dans une des nombreuses écoles maternelles du Danemark qui proposent de passer les journées de cours dehors. Excursions, travaux manuels, construction de cabanes… Plutôt que de rester cloîtrés dans une salle de classe, les enfants ont l'opportunité de s'instruire au beau milieu des arbres. Un phénomène qui est fréquent dans le pays puisque 20% des écoles maternelles danoises donnent cours en extérieur. Et les enfants sont évidemment conquis: "Ici, on peut grimper et jouer et je trouve ça vraiment génial", s'exclame un élève. En effet, la forêt est une nouvelle salle de classe mais aussi un grand terrain de jeux.

Autonomie et liberté

Encadrés par des professeurs, ils découvrent la nature, apprennent à manier un couteau ou à grimper dans les arbres en autonomie et ce, quelle que soit la météo. "Ici, on développe l'imagination et ça fait des élèves plus indépendants", se réjouit une institutrice. De plus, les éducateurs accordent une véritable confiance aux enfants afin qu'ils puissent se développer au mieux. Concernant la sécurité, les éducateurs veulent rassurer: "En 27 ans, on a eu un bras cassé, c'est tout".