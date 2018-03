Après Sex and the City, Cynthia Nixon veut devenir le prochain gouverneur de l’État de New York

Actrice, militante LGBT, candidate au poste de gouverneur de New York … Cynthia Nixon, activiste et actrice américaine connue pour son rôle dans la série « Sex and The City » a annoncé sa candidature au poste de gouverneur de l’État de New York.

Le 19 mars, à 51 ans, l’actrice et activiste Cynthia Nixon a annoncé sur Twitter sa candidature au poste de gouverneur pour l’État de New York. L’actuel gouverneur, le démocrate Andrew Cuomo sera son adversaire aux primaires démocrates.

Cynthia Nixon est connue pour son rôle de l’avocate Miranda Hobbes dans la série à succès " Sex and the City ", pour lequel elle recevra l’Emmy de la meilleure actrice dans un second rôle en 2004. La série sera portée au cinéma en 2008. Elle a également fait carrière à Broadway et a remporté deux Tony Awards.

Activiste politique et militante pour les droits des minorités

En 2001, elle est choquée par le manque de moyens accordés à l’école publique, que ses deux enfants fréquentent. Elle s’engage alors pour défendre les écoles publiques et l’accès à une éducation de qualité.

Dès 2009, elle se bat pour faire adopter la loi sur le "mariage pour tous" par l’État de New York. L’année suivante, elle épouse sa compagne Christine Marioni. Ensemble, elles ont un fils et élèvent les deux enfants qu’elle a eus avec un homme. Lors du New Yorker Festival en 2010, elle explique que " les homosexuels voulant se marier n’ont aucune envie de redéfinir le mariage ", tout comme les femmes n’ont pas redéfini le droit de vote.

Cynthia Nixon s’engage également pour défendre les droits des femmes. Elle participe à la Women’s March à New York, où elle prend la parole et décrète que " les femmes font le changement ". Depuis, elle n’hésite pas à prendre position contre Donald Trump. En novembre 2017, en plein scandale Harvey Weinstein, elle se montre optimiste sur l’avenir des femmes dans le monde du cinéma et insiste sur la nécessité d’avoir des " voix féminines " dans le cinéma et la littérature.

David contre Goliath

Après avoir annoncé sa candidature au poste de gouverneur de l’État de New York, elle explique vouloir s’attaquer aux origines de l’inégalité et retourner le système. Inspiré par Bernie Sanders, elle s’engage à refuser les contributions de grandes entreprises à sa campagne.

Aux primaires démocrates, elle devra affronter l’actuel gouverneur Andrew Cuomo, en place depuis 2011, qu’elle a récemment accusé d’augmenter les inégalités dans l’accès à l’éducation. Alors que Nixon n’a jamais fait campagne, elle s’attaque à un homme politique expérimenté et influent, et dont les fonds de campagne s’élèveraient à 30 millions de dollars.