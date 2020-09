Après des mois d'attente, Hillary Clinton s'apprête enfin à dévoiler son nouveau podcast

On peut dire que Hillary Clinton sait entretenir le suspense. Après huit mois d'attente, l'ancienne candidate à la présidentielle américaine a annoncé que son podcast, "You and Me Both", sera disponible dès le 29 septembre sur de multiples plateformes. Un timing intéressant puisque cette série de 24 entretiens arrivera cinq semaines avant la prochaine élection présidentielle américaine.

Dans "You and Me Both", Hillary Clinton conduira une série d'interviews portant sur de nombreux sujets que l'ancienne candidate à la Maison-Blanche estime être trop rarement abordés dans le débat public. Cela inclut le deuil, la notion de résilience ou, plus étonnamment, la tendance de l'athleisure...