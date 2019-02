Apex : Legends compte déjà un million de joueurs le premier jour

Hier, Respawn Entertainment et Electronic Arts annonçaient le jeu de Battle-royale Apex: Legens sur PS4, Xbox One et PC, un Battle-royale gratuit!

Si vous avez raté le lancement surprise de ce nouveau jeu gratuit, 4wearegamers vous en parle. Il s’agit d’un titre de la lignée de PUBG, Fortnite ou encore Call of Duty Black Ops 4: Blackout plongeant les joueurs dans l’univers de Titanfall en gardant quelques airs d’Overwatch la réalisation globale des personnages.