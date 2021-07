Apéro vegan de l'été : qu'est-ce qu'on mange ?

Si on a la flemme, on choisit des alternatives dans le commerce. De nombreuses marques proposent de savoureuses déclinaisons : houmous aux poivrons, aux haricots blancs, à la betterave...

On fond pour les falafels, à la fois savoureux et réconfortants. On varie les recettes pour plus de saveurs. Là encore, les possibilités sont variées : lentilles corail, pois chiches, patates douces...

Pour faire croustiller l'apéro et se régaler sans s'étouffer avant le plat principal, on s'amuse avec les chips de légumes.

On peut les réaliser maison en jouant la carte de la créativité : pommes de terre bien sûr mais aussi carottes, panais, patates douces, navets, betteraves et même courgettes ou aubergines. On les taille à la mandoline et plouf, à la friteuse ! On les saupoudre de paprika, d'herbes fraîches et d'une pincée de sel.