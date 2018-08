Animateur télé, ancien ministre de l'Écologie : la vie d'aventurier de Nicolas Hulot

Il a été animateur télé. Il a été le premier à poser un ULM au Pôle Nord. Il a été ministre de l'Écologie. Nicolas Hulot a aussi eu une vie d’aventurier.

Nicolas Hulot naît le 30 avril 1955 à Lille dans une famille bourgeoise. C’est son grand-père architecte qui inspira le célèbre Monsieur Hulot du réalisateur Jacques Tati.

Alors âgé de 19 ans, le soir de Noël, il découvre le corps de son frère Gonzague qui vient de se suicider.

Après quelques mois en fac de médecine, il se lance dans le photojournalisme. 6 ans plus tard il fait ses débuts à la télévision dans une émission pour enfants.

À 32 ans, il présente sur TF1 l'émission Ushuaïa qui le fera connaître du grand public. “Je me suis dit ça va durer 2, 3 mois et en fait… ça a duré un quart de siècle“, sourit Nicolas Hulot.

Nicolas Hulot a failli être candidat à la présidentielle 3 fois. À 62 ans, après avoir décliné les propositions de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, il entre dans le gouvernement d'Emmanuel Macron.

“J’espère que dans le projet Macron, on va être capable de prendre le meilleur de la politique et de la société civile“, déclarait-il notamment.

Après 15 mois d'exercice, Nicolas Hulot a annoncé sa démission de son poste de ministre de l'Écologie, ce mardi 28 août. Une décision qu’il considère comme “la plus difficile de sa vie“.