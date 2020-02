Amsterdam envisage un complexe "érotique" pour transformer le Quartier rouge

Amsterdam envisage la construction d'un "complexe érotique" comprenant des clubs et des théâtres et d'autres prestations dédiées au sexe ou encore un hôtel pour prostituées afin de transformer la fameux Quartier rouge de la capitale néerlandaise et ses vitrines éclairées au néon.

Eviter les débordements "Un hôtel (destiné à la prostitution) avec des fenêtres fermées ou un centre érotique sont les options les plus évidentes", selon le conseil municipal d'Amsterdam, dont les plans ont été dévoilés mercredi. "Ces options présentent les plus grands avantages et le moins d'inconvénients", a-t-il estimé dans un communiqué. Le maire s'est engagé à nettoyer le sulfureux Quartier rouge, où des hordes de touristes, souvent ivres, "manquent de respect à la fois aux prostituées et aux habitants". M. Halsema s'est également déclaré préoccupé par "l'accroissement de la prostitution clandestine non autorisée" autour du quartier.