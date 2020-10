Amazon autorise certains employés à travailler de chez eux jusqu'à juin 2021.

Amazon a indiqué mercredi prolonger la possibilité offerte à certains salariés de travailler depuis leur domicile jusqu'à la mi-2021 en réponse à la pandémie de coronavirus.

"La santé et la sécurité de nos employés sont notre principale priorité et cela va prendre un certain temps avant que les choses ne retournent à la normale", a affirmé le géant des ventes en ligne dans un billet de blog.

"Par conséquent, le travail qui peut être effectué efficacement depuis la maison pourra continuer à être effectué depuis la maison jusqu'au 30 juin 2021", a précisé le groupe.

Le nombre de personnes ou les emplois directement concernés n'ont pas été détaillés par Amazon.