Alma, Gabriel, Félix… ces prénoms qui ont du succès depuis la pandémie.

La pandémie aura fait émerger l'envie de voir du positif jusque dans les prénoms donnés aux nouveau-nés.

Au début de la pandémie, ce sont des prénoms comme Covid, Corona et Lockdown qui avaient beaucoup de succès en Asie. Aujourd'hui, aux États-Unis, on constate une vague d'Alma, de Vivienne, d'Aurora ou de Felix. Une façon de transmettre son optimisme et de résister à l'ambiance pesante du moment avec des prénoms plus profonds ?