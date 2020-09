Algorithmes et carte d'identité : comment YouTube compte protéger les mineurs de contenus choquants.

YouTube compte donc sur l'intelligence artificielle, ou plus précisément l'apprentissage automatique, pour mieux adapter certaines restrictions d'accès.

Plus de deux milliards de personnes visionnent chaque mois au moins une vidéo sur YouTube. Parmi elles, de nombreux mineurs, parfois exposés à des contenus qui peuvent être choquants pour eux. Afin de les préserver, Google travaille à l'aide d'algorithmes pour modifier automatiquement la restriction d'âge de certains contenus. Quant aux internautes, ils devront bientôt justifier de leur âge grâce à leur carte d'identité par exemple.

Sexe et violence : les plus jeunes redirigés vers d'autres images

L'idée de Google est de protéger les plus jeunes face à des images crues ou violentes, pas forcément adaptées à leur âge. Mathématiquement, cela signifie que de plus en plus de vidéos seront ainsi soumises à une restriction d'âge. Pour rappel, les créateurs peuvent déjà indiquer s'il y a une restriction d'âge pour leurs contenus, mais cela n'est souvent pas suffisant.

Si un internaute n'a pas l'âge requis pour visionner un contenu, il se voit redirigé vers d'autres contenus plus adaptés à son âge. Dans tous les cas, il faut que les utilisateurs soient connectés à leur compte afin que Google puisse comparer la qualité de la vidéo à l'âge de l'internaute.