A quoi ressemblent les pâtisseries de la chef qui préparera le gâteau de mariage de Harry et Meghan ?

C'est une pâtissière américaine, installée à Londres, qui signera le gâteau de mariage du prince Harry et Meghan Markle en mai prochain. Elle est la pâtissière préférée du chef médiatique Jamie Oliver.

Si l'on ne connaît pas encore le look de ce wedding cake au goût de citron et fleur de sureau, on peut déjà en imaginer les contours en regardant de plus près les créations de Claire Ptak.

Tarte au chocolat et laurier

Cette ancienne collaboratrice de la chef américaine Alice Waters, figure du combat contre la malbouffe aux Etats-Unis, a de la suite dans les idées, avec des tartelettes au chocolat, infusées au laurier. Claire Ptak utilise un chocolat anglais, confectionné à Suffolk, de la marque Pump Street Chocolate. Un dessert concocté spécialement pour les fêtes de Pâques.

Cake au citron d'Amalfi et noix de coco

Très attachée à l'origine des produits, la pâtissière met en avant l'acidité du citron d'Amalfi, à la réputation internationale, pour l'associer à la noix de coco.

Tartelette rhubarbe et crème

Claira Ptak prépare aussi les vendredis, samedis et dimanche, des tartelettes à la rhubarbe et à la crème dans sa boutique londonienne. C'est l'une des nouveautés de début d'année de son "bakery-café".

Polenta cake à l'orange sanguine et crème caillée

La pâtissière travaille l'acidité affirmée de l'orange sanguine dans un muffin renversé à base de polenta, la farine de maïs très chère à la cuisine italienne, et d'amandes. Et pour ne pas déroger à la tradition britannique qui fond de plaisir pour sa "clotted crean" à l'heure des scones, Claire Ptak dresse une quenelle de cette crème caillée typique en guise de finition.

Le cake d'anniversaire pour le fils de Jamie Oliver

La "wedding caker", adepte du cake design et des "naked cake" - des recettes qui osent oublier se vêtir d'une décoration pour ne faire apparaître que l'essentiel des couches de gâteau et de crème, a façonné le gâteau d'anniversaire du fils de Jamie Oliver, chef médiatique au Royaume-Uni. La composition est une ode automnale, autour de la saveurs de la datte, avec un glaçage à la crème au beurre. Une version vegan est également proposée à la boutique.

Victoria sponge wedding cake à la fraise

Le gâteau de mariage de Harry et Meghan Markle ressemblera t-il à ce gâteau ? La recette se consacre à la fraise. Une douceur confortée par l'ultra-moelleux d'un sponge cake, une génoise typiquement anglaise qui se démarque par une mâche très aérienne. On l'appelle aussi "Victoria Sponge" en référence à la Reine Victoria.