À quoi ressemblait la licorne à travers les âges ?

Les Perses, les Grecs et Pline l’Ancien ont tous plaidé en faveur de l’existence de la licorne en Inde. Pline l’Ancien l’a d’ailleurs décrite comme ayant le corps d’un cheval, la tête d’un cerf, les pieds d’un éléphant, la queue d’un sanglier et une corne noire de près d’un mètre de long.

La première mention des licornes a été faite par un médecin grec Ctesias en 398 avant JC. Il y parle des licornes (monocéros) mais également des hommes à tête de chiens et des griffons qui vivraient en Inde. Sans jamais y être allé lui-même, il aurait rassemblé des histoires de voyageurs. Selon sa description, la licorne a un corps blanc, une tête rouge foncé, des yeux bleu foncé et une corne blanche, cramoisie et noire.

C’est un peu plus tard qu’elle prend sa forme actuelle de cheval élancé d’un blanc immaculé avec une longue corne parfois blanche, parfois dorée. On la voit apparaître sur de nombreuses œuvres d’art, tapisseries et peintures.

Le modèle hybride et très grand de Pline l’Ancien est abandonné au profit d’une vision beaucoup plus petite de cet animal mythique. Elle aurait alors la taille d’un chevreau.

La licorne aujourd’hui

La licorne est restée longtemps en désuétude après ses heures de gloire au Moyen Âge sur les tapisseries et autres tableaux. Elle est revenue récemment sur le devant de la scène grâce à un design moderne et épuré. On se souvient de l’avalanche de licornes qui nous est tombée dessus il y a quelques années. En bouée, en chouchou, en gobelet, en paille, en affiche, en objet décoratif, … Il y en avait pour tous les goûts et surtout un peu trop.

On a fini par en être dégoûté et on est finalement passé aux pastèques puis aux paresseux puis aux perroquets, quelle sera donc la prochaine égérie de notre été ?